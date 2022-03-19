Бійці готові почати деблокаду, потрібен наказ, – захисники Маріуполя чекають на підтримку

Захисники Маріуполя у повному оточенні продовжують героїчно давати відсіч окупантам, які не припиняють атаки на місто артилерією та авіацією. Вони чекають на рішення про деблокаду міста.

Як зазначив капітан полку "Азов" Святослав Паламар, у Маріуполі тривають запеклі вуличні бої, російські окупанти розстрілюють тих, хто був пов’язаний з армією.

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Беруть людей у заручники. Оборонці міста продовжують героїчну боротьбу – мужньо тримають оборону, в тому числі воюють трофейною зброєю,

– сказав він.

Крім того, Паламар закликав українців говорити та кричати скрізь про ті злочини, які росіяни коять у Маріуполі.

"Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах в усього світу! Щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищенням", – сказав він.

Захисники міста продовжують завдавати шкоди ворогу. Вранці 19 березня, як повідомили у підрозділі, під час рейду по ворожому командному пункту та тиловому пункту управління, "азовці" знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти.

За попередніми даними знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі, кажуть у підрозділі.

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Бійці полку, які разом із бійцями морської піхоти та Нацгвардії продовжують боронити місто, закликають швидше прийняти рішення, яке розпочне деблокаду Маріуполя.

Засновник полку Нацгвардії "Азов" Андрій Білецький у заявив про готовність армії діяти та деблокувати Маріуполь від 14-тисячної російської армії.

Білецький наголосив, що захисники міста чекають приходу основних сил і деблокади Маріуполя.

Захисники Маріуполя б'ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України, багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично 3000 бійців прикули зараз до себе 14-тисячне російське угруповання. Вони скували своїми діями понад 10% усіх окупаційних сил Росії в Україні – це справжні герої на рівні 300 спартанців чи козаків, які прикривали козацьку армію у битві під Берестечком, але зараз місто знищується, воно вже не на межі, а за межами гуманітарної катастрофи,

– заявив він у своєму зверненні.

За оборону Маріуполя захисники міста – командир полку Азов Денис Прокопенко "Редіс" та командир 36 окремої бригади морської піхоти Володимир Баранюк – отримали звання Героя України.

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"Але знаючи Редіса, я впевнений, що з радістю він би обміняв звання на врятований Маріуполь. На сучасну зброю, на Байрактари, на деблокаду. Це його нагорода на 100% - і не тільки за Маріуполь сьогодні, а за весь його шлях воїна з 2014 року. Але деблокада Маріуполя - це порятунок сотень тисяч життів українців від геноциду", – прокоментував нагороду у своєму телеграм-каналі керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

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