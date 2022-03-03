Бійці ГУР Міноборони захопили командно-штабну машину росіян
Джерело:фейсбук ГУР Міноборони
Бійці ГУР Міноборони 2 березня на північно-західному напрямку Києва захопили командно-штабну машину росіян. Мовиться про ворожий модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т).
Командно-штабну машину росіян передали для використання до ЗСУ. Наразі вона перебуває у розпорядження 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Зауважте Уламки шолома та черевик: все, що залишилося від збитого російського пілота
Екіпаж модуля вдалося знищити.
КШМ призначена для здійснення розвідки повітряних цілей. Окупанти притягнули її, аби протидіяти роботі української авіації.
Окрім того, разом з КШМ українські розвідники отримали:
- документацію відповідного підрозділу окупантів;
- особисті документи російських військових;
- карти;
- засоби зв’язку.
Участь російських військових у війні проти України – офіційно задокументована. Документи росіян стануть частиною доказової бази у міжнародних судах.
Перші висновки з вивчених документів: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна. Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу немає стаціонарних засобів зв'язку та необхідного обладнання,
– мовиться у повідомленні.
Новина доповнюється