Один із поранених – знакова особа: Буданов розкрив деталі операції на Бєлгородщині
Українські розвідники здійснили рейд на ворожу територію. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України розповів деталі цієї операції.
Голова ГУР МО Кирило Буданов у етері телемарафону розповів деталі проникнення українських бійців у Бєлгородську область Росії. За словами розвідника, це звичайна операція для ГУР.
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Деталі про важкопораненого
Буданов наголосив, що тут немає чому дивуватися. За його словами, той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримує її у себе, що й відбувається.
З цікавого, можу розповісти, що один із дуже важко поранених – був знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації,
– сказав він.
Решту деталей очільник ГУР розкривати відмовився.
У російському Челябінську згорів літак Су-34
- У Росії не буває жодного спокійного дня без пожежі чи "бавовни". Так, у місті Челябінськ країни-агресорки 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР МО. Примітно, що згорання Су-34 у Челябінську сталося до дня народження начальника української розвідки Кирила Буданова.
- Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що ця подія сталася в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол". Це летовище розташоване у російському місті Челябінськ, що у понад 2 140 кілометрах від східного кордону нашої держави.
- У відомстві також зазначили, що за цією подією дійсно стоять представники ГУР МО. Це була їхня успішна операція у глибокому тилу ворога.