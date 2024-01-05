Один із поранених – знакова особа: Буданов розкрив деталі операції на Бєлгородщині

Українські розвідники здійснили рейд на ворожу територію. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України розповів деталі цієї операції.

Голова ГУР МО Кирило Буданов у етері телемарафону розповів деталі проникнення українських бійців у Бєлгородську область Росії. За словами розвідника, це звичайна операція для ГУР.

Дивіться також Секрет 2000-річного мерця․ Чому росіяни та українці скандалять через сарматів у Британії

Деталі про важкопораненого

Буданов наголосив, що тут немає чому дивуватися. За його словами, той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримує її у себе, що й відбувається.

З цікавого, можу розповісти, що один із дуже важко поранених – був знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації,

– сказав він.

Решту деталей очільник ГУР розкривати відмовився.

У російському Челябінську згорів літак Су-34