Захід не реагує на війська КНДР у Росії, бо боїться одного

Представниця Пентагону повідомила, що за оцінкою США, Північна Корея відправила на російські полігони близько 10 000 військових. Після проходження навчання вони візьмуть участь у бойових діях в Україні й це може статися впродовж наступних кількох тижнів.

Після перекидання військових з КНДР градус напруги суттєво зріс. Втім, як розповів 24 Каналу керівник Центру аналізу та стратегії, політолог Ігор Чаленко, Захід на це ніяк не реагує.

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Чому немає реакції

Варто звернути увагу, що наразі немає жодних нових погроз Росії у вигляді санкцій, посилення допомоги Україні. Все це має бути, зважаючи на новий етап ескалації, який країна-агресорка влаштувала разом з КНДР.

Захід, а особливо Сполучені Штати, настільки бояться 5 листопада (день виборів у США – 24 Канал) що це повністю ламає їхню хоч мінімальну проактивність. Навіть у тих випадках, коли не треба робити перший крок,

– зауважив політолог.

Уже давно зрозуміло, хто є агресором. Тепер він підійняв рівень війни ледь не до глобального, хоча на Заході багато хто казав, що в Україні нібито регіональний конфлікт. Насправді проти нас воюють щонайменше дві ядерні держави. Але якщо рахувати всі залучені країни, то їх вже є 5.

Зверніть увагу! Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов заявив, що свіже підкріплення для ворога ускладнить ситуацію, втім українські воїни зможуть з цим впоратися. Навряд чи 10 тисяч бійців вистачить на довго.

"Сьогодні Захід втрачає власне обличчя і репутацію. Ми постійно чуємо, які стурбовані наші партнери. Це добре, що вони стурбовані, але має бути наступний елемент, наступна ланка у ланцюгу підтримки нашої держави", – наголосив Ігор Чаленко.

Звісно, ми вдячні США та всім партнерам за підтримку, за кошти, які зараз використовуємо, але це була підтримка в умовах, коли Росія отримувала від своїх "союзників" тільки зброю. Тепер вона залучає людей.

"Ситуація кардинально змінилася, а єдиний реальний шлях – це посилити підтримку України та дослухатися до пунктів, які запропоновані у Плані перемоги. Якщо Захід далі демонструватиме недостатню активність, то це буде поразка не України, а всього колективного Заходу", – підсумував Ігор Чаленко.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що перші військові з КНДР найближчим часом прибудуть на Курщину. За його словами, Владімір Путін натомість може надавати Кім Чен Ину технології для ядерної зброї.