Бійці ООС успішно відбили аж 12 атак ворога: знищили багато техніки, зокрема 5 "Орланів-10"

Завершується 68 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Протягом 2 травня на Донбасі наші захисники успішно відбили аж 12 атак ворога.

Завдяки рішучому протистоянню українських сил, на Донецькому та Луганському напрямках ворог втратив чимало техніки. Про це повідомили на офіційній сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

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Втрати ворога у техніці на Донбасі 2 травня

Впродовж доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил дали відсіч 12 атакам ворога. Завдяки професійним діям та майстерності наших захисників сьогодні, 2 травня, на Донеччині та Луганщині вдалось знищити:

6 танків противника;

5 артилерійських систем;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

8 автомобілів ворога.

Крім того, підрозділам протиповітряної оборони у небі українського Донбасу вдалось збити 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".