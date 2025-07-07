Бійці підрозділу КАТ 91 бригади отримали позашляховик від волонтерів "Української команди"
"Українська команда" передала черговий позашляховик на передову. Автівку для підрозділу КАТ 91 бригади отримав Герой України Федір Кіселар.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу, інформує 24 Канал.
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"Продовжуємо забезпечувати наших захисників автомобільною технікою. Черговий позашляховик передали 91 окремій Охтирській бригаді підтримки, бійцям підрозділу КАТ", – мовиться у повідомленні "Української команди".
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний передав ключі від авто Герою України Федору Кіселару.
Для мене велика честь – передати цю автівку Герою України Федору Кіселару. Людині, яка стала одним з символів нашої незламності та відданості Батьківщині. Після важкого поранення він знов у строю і знов б'є ворога на передовій. Впевнений, саме такі люди тримають Україну. А ми зобов'язані підтримувати їх. Дуже сподіваюсь, що ця автівка збереже життя та здоров'я наших героїв,
– сказав Артур Палатний.
"Українська команда" передала позашляховик бійцям підрозділу КАТ 91 бригади: відео
Федір Кіселар подякував за підтримку і розповів, що створений ним підрозділ КАТ побував на всіх найгарячіших ділянках фронт, а зараз б'є ворога на Запоріжжі.
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже понад 90 одиниць автомобільної техніки, понад 3000 дронів, десятки систем РЕБ, старлінків тощо.