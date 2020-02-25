Бійці "КОРДу" знешкодили озброєного вбивцю на Київщині: деталі і фото

У вівторок, 25 лютого, мешканка Вишгородського району Київської області повідомила поліції про те, що її знайомий убив власну матір та зачинився у будинку. Коли правоохоронці прибули до місця події, зловмисник відмовився виходити з будинку, тож довелося викликати спецпідрозділ "КОРД".

Жінка, що повідомляла про злочин, не вказала точної адреси, але її швидко самотужки встановили правоохоронці, повідомляє поліція.

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Коли працівники поліції приїхали на місце події, господар відмовився виходити з будинку та голосно погрожував правоохоронцям. Поліцейські намагалися втихомирити розлюченого чоловіка, ведучи з ним перемовини.

Втім зловмисник не йшов на жодні компроміси, а згодом і зовсім почав погрожувати, що почне стріляти у поліцейських. Тоді останні викликали на підмогу бійців "КОРДу".

Під час тривалих переговорів озброєний чоловік втратив пильність, а поліцейські зайшли до будинку. Там вони знайшли тіло загиблої жінки з вогнепальними пораненнями, затримали зловмисника і вилучили зброю, дозвіл на яку закінчився буквально кілька днів тому.



Рушниця, з якої, імовірно, було вбито потерпілу / фото: Нацполіція

Наразі на місці інциденту працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами.



Будинок, у якому закрився зловмисник

Що таке "КОРД"?"КОРД" – корпус оперативно-раптової дії. Підрозділ Національної поліції України, який спеціалізується на проведенні силових операцій. Він працює в умовах надзвичайних ситуацій, наприклад, проводить антитерористичні операції.