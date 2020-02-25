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      Бійці "КОРДу" знешкодили озброєного вбивцю на Київщині: деталі і фото

      - Читать новость на русском
      "КОРД" взяв участь у затриманні озброєного зловмисника під Києвом / ілюстративне фото

      У вівторок, 25 лютого, мешканка Вишгородського району Київської області повідомила поліції про те, що її знайомий убив власну матір та зачинився у будинку. Коли правоохоронці прибули до місця події, зловмисник відмовився виходити з будинку, тож довелося викликати спецпідрозділ "КОРД".

      Жінка, що повідомляла про злочин, не вказала точної адреси, але її швидко самотужки встановили правоохоронці, повідомляє поліція.

      Цікаво: КОРД затримав "смотрящого" Януковича Анісімова: відео спецоперації

      Коли працівники поліції приїхали на місце події, господар відмовився виходити з будинку та голосно погрожував правоохоронцям. Поліцейські намагалися втихомирити розлюченого чоловіка, ведучи з ним перемовини.

      Втім зловмисник не йшов на жодні компроміси, а згодом і зовсім почав погрожувати, що почне стріляти у поліцейських. Тоді останні викликали на підмогу бійців "КОРДу".

      Під час тривалих переговорів озброєний чоловік втратив пильність, а поліцейські зайшли до будинку. Там вони знайшли тіло загиблої жінки з вогнепальними пораненнями, затримали зловмисника і вилучили зброю, дозвіл на яку закінчився буквально кілька днів тому.

      КОРД, Київська область, вбивство
      Рушниця, з якої, імовірно, було вбито потерпілу / фото: Нацполіція

      Наразі на місці інциденту працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років за ґратами.

      КОРД, вбивство, Вишгородський район
      Будинок, у якому закрився зловмисник

      Що таке "КОРД"?"КОРД" – корпус оперативно-раптової дії. Підрозділ Національної поліції України, який спеціалізується на проведенні силових операцій. Він працює в умовах надзвичайних ситуацій, наприклад, проводить антитерористичні операції.

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Жертви Вбивство Поліція
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