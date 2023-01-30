Бійців Пригожина вистачить на 6-9 місяців: радник МВС дав оцінку

Не секрет, що бійці ПВК "Вагнера" воюють у найгарячіших точках Східного напрямку. Проте якщо ЗСУ продовжать такими ж темпами "утилізовувати" вагнерівців, то їх вистачить ненадовго.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, "ресурс" Пригожина скоро закінчиться.

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На скільки часу вистачить вагнерівців

Максимальний мобілізаційний потенціал Пригожина – близько 100 тисяч осіб. Денисенко зазначає, що за нинішньої інтенсивності "утилізації" вагнерівців цього вистачить на 6-9 місяців.

В резерві Пригожина є трохи зеків, які ще не завербовані та мають купу непогашених кредитів. Але, за словами радника, ці люди можуть "закінчитися" до кінця 2023 року.

Це прекрасно розуміють в міноборони Росії і це розуміє сам Пригожин. Тому його війна з Шойгу – це війна за його майбутнє,

– зазначив Денисенко.

Нагадаємо, що у ГУР розповіли про справжню роль Пригожина у війні. Наголошують, що у Пригожина є дві ролі: медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Тобто його завдання – це забезпечення ресурсної бази, фінансування.

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