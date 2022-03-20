Біженка з Одеси передчасно народила в німецькій клініці
20 березня 2022 , 08:33Читать новость на русском
Вагітна одеситка Ірина Михайлик знайшла прихисток від війни у Німеччині. Незабаром вона народила, хоча до запланованих пологів було ще багато часу.
Пологи в одеситки почалися передчасно. На щастя, німецькі лікарі впоралися на "відмінно".
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Народження дівчинки
Пологи Ірини пройшли без ускладнень, вона народила дівчинку, якій дала ім'я Касія. Вага малятка при народженні – 1860 грамів.
Зараз дитина перебуває у відділені інтенсивної терапії Університетської клініки Карла Густава Каруса в Дрездені.
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