Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом 3-х років

Українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

Усе це входить до плану у випадку надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ в Україні.

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Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС.

Однак ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус і після закінчення цього терміну,

– зазначили в МВС.

Що це означає

ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до 1 року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.

Однак якщо війна триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус можуть продовжити ще на 2 роки.

"Європа стоїть поруч із тими, хто потребує захисту. Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечну дорогу додому", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Після того, як тиждень тому Росія жорстоко напала на Україну, майже 875 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки.

Понад половина – 454 тисяч – виїхали до Польщі;

116 тисяч – до Угорщини;

67 тисяч – до Словаччини;

45 тисяч – до Румунії;

79 тисяч – до Молдови, яка не входить до ЄС.

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