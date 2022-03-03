Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом 3-х років

3 березня 2022 , 21:52
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Джерело:

МВС України

Українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

Усе це входить до плану у випадку надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ в Україні.

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Громадяни України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС.

Однак ця безпрецедентна зміна в законодавстві ЄС гарантує їм статус і після закінчення цього терміну,
– зазначили в МВС.

Що це означає

ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до 1 року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку.

Однак якщо війна триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус можуть продовжити ще на 2 роки. 

"Європа стоїть поруч із тими, хто потребує захисту. Всім, хто тікає від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тих, хто шукає притулок, і допоможемо тим, хто шукає безпечну дорогу додому", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Увага! Особи без громадянства України чи права на постійне проживання – іноземці, іноземні студенти – не отримають права залишатися в ЄС, але їм допоможуть повернутися до країни походження.

Скільки людей вже виїхали з України на тлі війни

Після того, як тиждень тому Росія жорстоко напала на Україну, майже 875 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки.

  • Понад половина – 454 тисяч – виїхали до Польщі;
  • 116 тисяч – до Угорщини;
  • 67 тисяч –  до Словаччини;
  • 45 тисяч – до Румунії;
  • 79 тисяч –  до Молдови, яка не входить до ЄС.

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Автор: Аліна Оліховська