Удар у спину: "біженців" з окупованого Донбасу показали злодіями у російському серіалі

У російському серіалі поглузували над мешканцями окупованого Донбасу, які втекли звідти до Росії. Їх, зокрема, показують як крадіїв.

На це звернув увагу журналіст та блогер Денис Казанський. Мовиться про серіал "Контакт", який транслюють в ефірі російського телеканалу.

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Як показують людей з окупованого Донбасу

В опублікованому ним епізоді російський детектив звинувачує пару, яка втекла з окупованого Донбасу, у крадіжці. "Їх показали злісними крадіями й дегенератами, які обікрали добрих росіян, що їм допомагали й дарували свої речі", – зазначив Казанський. Спочатку сім'я все спростовує. Втім, коли росіянин погрожує, що відрубає чоловіку руку сокирою, його дружина швидко зізнається, що це все ж були вони. Мовляв, не було, що їсти, тому й вирішили залісти у чужий будинок. Навіть попри те, що його власники були одним з тих, хто допомагав після переїзду.

Уривок з російського серіалу: дивіться відео

У серіалі є цинічні згадки про Україну

Як уточнили в коментарях до допису, далі за сюжетом дружина детектива розповіла, що у цієї пари вбили дітей. Автори серіалу цинічно намагаються нав'язати думку, що стоїть за цим українська армія. Почувши таке "пояснення", детектив вибачається. "Епізод розрахований на внутрішнього глядача, щоб той співчував втікачам з Донбасу. Так що з пропагандою все нормально", – написав один із користувачі мережі.

Читайте текст допису Дениса Казанського у фейсбуці:

"ДНР" отримала підлий удар в спину. І від кого! Від братської Росії! На російському каналі ТНТ вийшов серіал "Контакт", в якому біженців з ОРДЛО показали злісними крадіями і дегенератами, які обікрали добрих росіян, що їм допомагали й дарували свої речі. Герої розмовляють з доведеним до абсурду донецьким акцентом. А коли їх виводять на чисту воду, ті виправдовують своє злодійство тим, що вони постраждали через "русский мир" і Росія їм тепер зобов'язана. Скільки у Росії кричали, що Україна дегуманізує і зневажає Донбас. Але такі серіали чомусь знімають у Росії, а не у нас. При чому, вся принадність ситуації в тому, що спочатку Росія перетворила Донбас у кримінальну резервацію, а тепер сама ж над нею і глумиться".