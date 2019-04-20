"Біжимо, щоб не забути!": в Києві відбудеться напівмарафон в пам’ять про кіборгів

Благодійний забіг організовує київський осередок Української академії лідерства.

Він присвячений пам’яті захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького. Захід розпочнеться 21 квітня о 9.00 за адресою: Київ, Пуща Водиця, вул. Миколи Юнкерова, 47.

3 км, 7 км, 14 км та 21 км – такі варіанти дистанцій доступні для учасників. Діти теж зможуть взяти участь, адже для них створено дитячий забіг на 400 м, а реєстрація на нього розпочнеться на місці старту.

Напівмарафон проводиться з метою вшанування пам’яті українських Героїв і кіборгів, тому участь першої сотні ветеранів безкоштовна. Кожен учасник події отримає медаль фінішера після подолання будь-якої дистанції.

Зареєструватися на благодійний забіг можна за посиланням.

Ідея прийшла зі Штатів, де вже регулярно проводяться подібні забіги. Участь в них бере багато військових, їх сімей та звичайних громадян. 4 роки тому ми розпочали цей Забіг. Тому й нині, 21 квітня, ми будемо бігти, щоб не забути,

– зазначають засновники проекту.

Вже вчетверте студенти УАЛ Київ організовують Забіг пам’яті українського військового, "кіборга" Ігоря Брановицького, який родом із Пущі Водиці. Він був активним учасником Революції Гідності, а згодом пішов добровольцем на фронт. Там стояв за побратимів до кінця, надавав допомогу під обстрілами, ризикуючи власним життям. Під час оборони Донецького аеропорту потрапив у полон. Там і загинув.

Більше інформації про захід можна дізнатись у Facebook.

Програма заходу

7:00 – 8:30 – Реєстрація. Видача стартових номерів;

8:30 – 8:40 – Офіційне відкриття Заходу, виступ побратима Ігоря Брановицького – Руслана Боровика;

8:40 – 8:50 – Руханка з Ironman;

8:50 – 9:00 – Забіг на 400 м (діти);

9:00 – 10:00 – Забіг на 3 км;

9:00 – 10:30 – Забіг на 7 км;

9:00 – 11:00 – Забіг на 14 км;

9:00 – 12:00 – Забіг на 21 км (3 год);

12:45 – 13:00 – Нагородження переможців, офіційне закриття Заходу.

За додатковою інформацією звертайтеся до організаторів:

+380970230582; +380734345534; [email protected] (Юлія)

+380667223576; [email protected] (Анастасія)

Українська академія лідерства – це формаційна 10-місячна неформальна освітня програма розвитку для випускників шкіл віком від 16 до 18 років. Академія допомагає молоді зрозуміти своє призначення, пізнати країну та світ, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості.