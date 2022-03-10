BlaBlaCar йде з Росії й висловлює підтримку Україні

Країна-агресорка безжалісно нищить українські міста вже 15-й день. За цей час чимало світових компаній встигли висловити свою позицію.

Так, сьогодні до списку тих, хто зупинив свою діяльність в Росії, долучився французький сервіс для поїздок BlaBlaCar. Він призупиняє розвиток бізнесу на території окупанта.

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BlaBlaCar йде з Росії

BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в Росії через війну та санкції ЄС. Компанія більше не інвестуватиме в Росію і не розвиватиме її ринок. Російський сервіс BlaBlaCar був неприбутковим,

– заявили в компанії.

Водночас, щоб захистити понад 100 російських співробітників, BlaBlaCar залишить платформу у поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії.

Сервіс висловлює підтримку Україні

Для 85 працівників з України BlaBlaCar пропонує фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку, й допомагає їм переїхати у безпечніші місця.

Крім того, наразі платформа адаптована для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії тепер можуть пропонувати безплатні поїздки на BlaBlaCar та брати стільки пасажирів, скільки зможуть. Також у Західній Європі автобуси BlaBlaCar безплатні для українських біженців.

Зазначається, що користувачі BlaBlaCar вже допомогли 80 000 українцям дістатися більш безпечного місця.

Які компанії покинули російський ринок

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Приєдналися й Mars , Sony і Hugo Boss .

, і . PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.

не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

зупиняє бізнес у Росії. Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

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