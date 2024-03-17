"Пропагандистам слід менше зловживати спиртним": ГУР показало роботу Black Hawk

Російські пропагандисти активно поширювали фейки про начебто "збиття" гелікоптера воєнної розвідки України. У ГУР МО різко відповіли.

Так, Головне управління розвідки наголосило, що всі борти перебувають у чудовому стані. Ба більше, показало відповідні кадри, передає 24 Канал.

Дивіться також "Україна хоче зруйнувати всю інфраструктуру": у ГУР відреагували на заяву Росії про війну з ними

Екіпажі Black Hawk продовжують бойову роботу

У воєнній розвідці України наголосили, що всі борти "Black Hawk" ГУР Міністерства оборони перебувають у чудовому робочому стані. Їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

Чор****тим пропагандистам та їхнім рабовласникам з Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним,

– наголосили в ГУР.

До речі Наш кандидат – Буданов: на виборах у Росії голос віддали за очільника ГУР

Black Hawk продовжують роботу: дивіться відео

Радимо прочитати "Вибори" Путіна: які цинічні цілі переслідує Росія на окупованих територіях і як діяти українцям

Що цьому передували