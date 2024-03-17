"Пропагандистам слід менше зловживати спиртним": ГУР показало роботу Black Hawk
Джерело:ГУР МО
Російські пропагандисти активно поширювали фейки про начебто "збиття" гелікоптера воєнної розвідки України. У ГУР МО різко відповіли.
Так, Головне управління розвідки наголосило, що всі борти перебувають у чудовому стані. Ба більше, показало відповідні кадри, передає 24 Канал.
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Екіпажі Black Hawk продовжують бойову роботу
У воєнній розвідці України наголосили, що всі борти "Black Hawk" ГУР Міністерства оборони перебувають у чудовому робочому стані. Їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.
Чор****тим пропагандистам та їхнім рабовласникам з Кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним,
– наголосили в ГУР.
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Black Hawk продовжують роботу: дивіться відео
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Що цьому передували
- Російські пропагандисти поширили фейк про нібито "збиття" українського гелікоптера.
- Представник ГУР прокоментував 24 Каналу цю заяву ворожих рупорів. Андрій Юсов наголосив, що йдеться про чергову російську брехню в межах так званих "виборів".
- "Всі борти Black Hawk справні і продовжують виконувати поставлені завдання", – підкреслив представник ГУР.