У Храмі Гробу Господнього сходить Благодатний вогонь: онлайн-трансляція із Єрусалима

В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього у Страсну суботу, 19 квітня, сходитиме Благодатний вогонь. Після цього його передадуть у храми по всьому світу.

Ця урочиста церемонія проходить кожного року і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа, передає 24 Канал.

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В Єрусалимі сходить Благодатний вогонь

Церемонія сходження вогню традиційно проходить у переддень Великодня у Кувуклії Храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа.

Християни вірять, що якщо цього не станеться, то розпочнеться Друге пришестя та кінець всього живого.

Вогонь у Храмі Гробу Господнього є протягом усього року, але зникає якраз напередодні Великої суботи. Вранці цього дня делегації всіх християнських церков оглядають Кувуклію та запечатують її.

Цьогоріч тисячі вірян знову зібралися, аби стати свідками сходження Благодатного вогню. На чудо прибули очікувати представники семи християнських конфесій: православної, вірменської, католицької, греко-католицької, коптської, протестантської.

В Єрусалимі сходить Благодатний вогонь: дивіться відео

Після цього полум'я із Єрусалиму доставлять до українських храмів.

Зверніть увагу! 24 Канал зібрав інформацію, коли та де в українських містах триватимуть святкові великодні служби та освячуватимуться паски.