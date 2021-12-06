Блеф може перетворитись у справжню війну, – російський правозахисник про шантаж Кремля
Джерело:24 канал
На тлі наближення відеоконференції між президентами США та Росії з боку Кремля лунає дедалі більше різких заяв. Водночас навіть ймовірний блеф Росії може перетворитись в агресію проти України.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, від блефу до реальної війни – один крок.
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Подібна ситуація, на думку Фейгіна, була у 2014 році – тоді мало хто очікував, що дії Росії призведуть до окупації Криму, військових дій на Донбасі. Навіть те, що починалося блефом, може закінчитися реальною війною.
Я б цю погрозу, цю небезпеку, не розцінював як нульовою. Те, що перший раз весною цього року (2021 – 24 канал) Москва вже випробувала подобний спосіб шантажу, не означає, що цей шантаж не може перерости в реальну агресію другий раз.
У генштабі Росії десятки планів, – Фейгін
Марк Фейгін зазначив, що наразі незрозуміло, чи буде повномасштабна агресія, адже у генштабі Росії може бути десятки планів. Один з них – захоплення Маріуполя, а не "дійти до Києва".
Можливо, ми переоцінювємо плани Москви. Можуть бути будь-які цілі і дійсно – напасти можуть з чотирьох боків. Говорити зарано, що це буде повномасштабна війна з захопленням усієї території.
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