План на випадок блекаутів: як працюватимуть лікарні у разі відключень світла

Взимку росіяни можуть продовжити терор енергоструктури, щоб занурити українців у темряву. У МОЗ розповіли, як у такому випадку працюватимуть медичні заклади.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що цієї зими Росія спробує повторити свої атаки по енергетичних системах. Однак цього року атаки будуть масштабнішими.

Дивіться також Битва за електроенергію: чи готова Україна до нових ракетних ударів Росії

Робота лікарень продовжиться

Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив що на випадок блекаутів у лікарнях є щонайменше по одному генератору. Мова йде про всі медичні заклади, які законтрактовані із НСЗУ. Це дозволить забезпечити роботу операційних, кисневих станцій та критично важливого обладнання.

Опираючись на минулорічний досвід вже готовий план дій на випадок блекауту. Його вже узгодили з органами влади. Дубров додав, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в медичних закладах.

Кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. У разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично – протягом кількох секунд,

– зазначив заступник.

Також він додав, що з початку повномасштабного вторгення сонячні панелі з інверторами та акумуляторами встановили у 32 українських медзакладах. Вони можуть накопичувати електроенергію.

Що буде з інтернетом при блекауті

Задля забезпечення населення зв'язком та інтернетом, минулого року Зеленський підписав указ, який передбачає вимогу до операторів. Вони мають забезпечити безперервну роботу своїх мереж протягом щонайменше 72 годин без електрики. Окрім цього було встановлено вимоги до стійкості мереж, виконати які повинні були до 1 вересня 2023 року.

Директор департаменту розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень приблизно половина користувачів матиме доступ до фіксованої мережі. При використанні пасивної оптичної мережі надання послуг під час відключень відбуватиметься безперервно. Однак наразі це лише 37% абонентів фіксованої мережі.

Мацик додав, що важливо, аби громадяни мали доступ до надійного інтернету, особливо під час несприятливих погодних умов. Зобов'язання великих провайдерів використовувати технології, стійкі до відключень електроенергії є кроком у цьому напрямку.