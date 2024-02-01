У Донецьку стався блекаут: чому у місті зникло світло

У тимчасово окупованому Донецьку почалися серйозні проблеми зі світлом. Деякі райони там знеструмлені.

Пізно ввечері 31 січня у тимчасово окупованому Донецьку стався частковий блекаут. Жителів закликали за можливості зарядити смартфони, павербанки та ліхтарики.

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Чому у Донецьку зникло світло

У соцмережах повідомляють про обстріл підстанції у Донецьку. Інтернетом вже ширяться кадри з місця подій.

Очевидці зафільмували пожежу: дивіться відео



На відео можна побачити, що у тимчасово захопленому росіянами українському Донецьку дуже темно. Вдалині також видно заграву від пожежі.

Місцеві канали заявили про просідання напруги. Через це у деяких районах міста взагалі зникло світло.

Раніше блекаут стався у Криму