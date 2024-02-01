У Донецьку стався блекаут: чому у місті зникло світло
1 лютого 2024, 03:02Читать новость на русском
У тимчасово окупованому Донецьку почалися серйозні проблеми зі світлом. Деякі райони там знеструмлені.
Пізно ввечері 31 січня у тимчасово окупованому Донецьку стався частковий блекаут. Жителів закликали за можливості зарядити смартфони, павербанки та ліхтарики.
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Чому у Донецьку зникло світло
У соцмережах повідомляють про обстріл підстанції у Донецьку. Інтернетом вже ширяться кадри з місця подій.
Очевидці зафільмували пожежу: дивіться відео
На відео можна побачити, що у тимчасово захопленому росіянами українському Донецьку дуже темно. Вдалині також видно заграву від пожежі.
Місцеві канали заявили про просідання напруги. Через це у деяких районах міста взагалі зникло світло.
Раніше блекаут стався у Криму
- Жителі Кримського півострова, який теж перебуває під окупацією, нещодавно також зіткнулися з відсутністю енергопостачання. Ще у Криму були проблеми з мобільним зв'язком.
- Блекаут стався одразу у кількох містах та селищах. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук прокоментував цей інцидент 24 Каналу.
- Він порадив російським окупантам звикати до блекаутів. На його думку, у Криму проблем зі світлом ставатиме все більше, адже загарбники перетворили півострів на мілітарний хаб та використовують його у війні проти України. Ці блекаути створюватимуть проблеми для російських військових об'єктів.