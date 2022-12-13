В Одеській області міні блекаут: чому виникла складна ситуація з електроенергією

Після останніх ударів іранськими дронами в Одеській області дуже складна ситуаці з електроенергією. Фактично там стався міні блекаут.

Таку думку 24 каналу висловив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Раніше повідомлялось про те, що відновлення електропостачання на Одещині не афішуватимуть.

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На Одещині завжди був дефіцит

Корольчук зазначив, що на Одещині, як і на Київщині, завжди був дефіцит електроенергії, оскільки в цих районах немає потужних генеруючих підприємств. А того, що сюди надходить недостатньо для нормального функціонування такої кількості підприємств потреб побутових споживачів. Одеська область через підстанції заживлена до Південноукраїнської АЕС та Ладижинської ТЕС.

Складна ситуація. Якщо 24 листопада був усе таки контрольований блекаут, тобто коли Укренерго сама відключила АЕС для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми в майбутньому. Ось уже під'єднали 9 останній енергоблок, крім ЗАЕС, але все одно цього мало,

– зауважив експерт Інституту енергетичних стратегій.

Корольчук про те, чому виникла складна ситуація з електроенергією на Одещині: дивіться відео

Міні блекаут на Одещині

Він продовжив, що на Одещині нині мін блекаут. Так, це точково, одна область, але применшувати значення не слід. Загалом, можна пояснити чому росіяни своєю ціллю обрали саме Одещину:

Ще один, зрозуміло, елемент тиску на Україну щодо перемовин.

Це регіон звідки працює зерновий канал, і це ще один елемент тиску на світ, намагання зупинити роботу порті.

"Хоча вплинути можна лише частково, бо в будь-якому випадку навіть потужні дизельні чи газові генератори можуть забезпечити діяльність портів. Тобто, фактично розвантажувати продукцію і щоб далі кораблі йшли своїм маршрутом. Та в будь-якому випадку це все одно ризик", – наголосив Корольчук.

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