Блекаут у Стокгольмі: під час зустрічі Блінкена та Кулеби зникло світло
Джерело:24 канал
У Швеції світло зникло під час зустрічі на найвищому рівні – між Дмитром Кулебою та Ентоні Блінкеном. Аналогічна халепа трапилась і під час розмови Сергія Лаврова та генсека ОБСЄ Хельги Шмід.
Відео курйозів на перемовинах опублікували у соцмережах російські ЗМІ. Без освітлення спочатку залишились учасники перемовин між делегаціями з України та США.
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Світло зникло на початку перемовин Блінкена та Кулеби
Учасники зустрічі лише сіли за стіл перемовин і привітались, коли у приміщенні стало темно. На таку несподіванку дипломати відреагували вигуками здивування та сміхом.
Щоправда, у темряві політики залишались недовго, вже за секунду світло увімкнули. Помітно, що до ситуації і Кулеба, і Блінкен поставились з гумором.
На вимикач сперлась одна з учасниць зустрічі
Прессекретар Дмитра Кулеби Георгій Тихий пояснив ситуацію: на вимикач сперлась співробітниця протоколу:
Співробітниця протоколу, яка тримала двері, випадково притулилася до вимикача. Світло пропало на півтори секунди, після чого вона включила його назад. Всі посміялися,
– написав Тихий.
Дивіться відео зі зникненням світла у Стокгольмі:
Темрява накрила і зустріч Лаврова та Шмід
Не оминула така ситуація і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. У Стокгольмі він зустрічався з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід, коли теж вимкнули електропостачання.
Постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич чомусь запропонував влаштувати дискотеку. Сам Лавров був серйозним і закликав не спиратись на стіни, вочевидь, і не зачіпати вимикачі.
Дивіться відео з зустрічі Лаврова та Шмід:
Головне з зустрічі Блінкена та Кулеби:
- Головною темою зустрічі Блінкена та Кулеби стала безпекова ситуація в Україні.
- Зокрема, дипломати обговорили тему жорстких економічних санкцій проти Росії.
- Це станеться у випадку, якщо продовжиться російська агресія проти України.
- США та Україна наголосили на важливості стратегічного партнерства між державами.