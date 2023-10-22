Аби уникнути блекауту: Британія навчає українських інженерів захищати енергооб'єкти від атак

Українські цивільні інженери пройшли навчання у Великій Британії. Вони вивчали нові методи захисту критичної інфраструктури від атак російських дронів і ракет.

Фахівці королівських інженерів британської армії представили нову програму навчання, щоб допомогти Україні зміцнити її здатність захищати критично важливу національну інфраструктуру від атак Росії.

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Як минули навчання у Великій Британії

У Британії зазначили, що пошкодження та знищення критичної інфраструктури внаслідок атак російських ракет і безпілотників є однією з найбільших загроз життю та безпеці українського цивільного населення після повномасштабного вторгнення Росії.

Проведені навчання повинні покращити здатність України планувати захист інфраструктури від таких атак. Крім цього, слухачів проінструктували, як визначити найбільш вразливі елементи критичної інфраструктури, якою може бути потенційна дальність вибуху та як діють різні види зброї. Також їх навчили, де найкраще розміщувати фізичні та повітряні бар'єри для ефективнішого захисту.

Зазначається, що двотижневий навчальний пакет розроблювали та проводили на запит України й він був значно складнішим у порівнянні з попередніми курсами, які були присвячені базовим заходам захисту, таким як використання мішків з піском та копання траншів.

Королівські інженери залучили фахівців-резервістів, які працюють у секторі критичної інфраструктури Великої Британії. Вони використали свій професійний досвід та технічні знання після повеней та землетрусів. Курс ґрунтується на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися у розробці планів та реалізації практичних рішень для забезпечення найбільш ефективного захисту своїх об'єктів.

На курс запросили українських фахівців з енергетичного, водного, транспортного та академічного секторів. Вони також могли поділитися своїми знаннями та минулим досвідом, що зрештою лише підвищило ефективність курсу.

Немає сумнівів, що це навчання буде проведено в Україні найближчими тижнями і вплине на якість життя цивільного населення та здатність України протистояти російським атакам протягом усієї зими. Українські учасники були надзвичайно мотивовані та зможуть застосувати спеціальні заходи захисту сил та методи оцінки інфраструктури, що представлені на цьому курсі, для підтримки своєї країни,

– повідомили у Міноборони Великої Британії.

Цієї зими енергетика буде захищена краще, ніж минулого року