Блекаут можливий: міністр енергетики назвав дві причини
Україна готова до зими. Однак, масові відключення споживачів від електроенергії все ж можливі.
В ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенку назвав дві причини, через які в Україні можливий блекаут. Про це пише 24 Канал.
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Які причини можливого блекауту
Член Кабміну розповів, що наразі єдиною причиною відключення світла є погодні умови. Водночас додав, що Україна готова до зими.
І якщо не буде масованих ударів, які матимуть драматичний вплив на енергосистему, або стихійних лих, то відключень не буде,
– підкреслив Галущенко.
Також міністр енергетики зауважив, що наразі спостерігаються дуже складні погодні умови. Нагадав, що негода вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях, а далі перемістилася на Захід.
Тому зараз відбуваються відключення, бо є велика кількість поривів електроліній на Заході України,
– додав посадовець.
За його словами, у трьох областях, де раніше вирувала стихія, вже відновили електропостачання. Втім, окрім окремих випадків, де завершуються ремонтні роботи.
Галущенко зазначив, що максимальна кількість ремонтних груп з усієї України працюватиме на Заході, щоб максимально швидко відновити електропостачання.
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У які години особливо важливо економити світло
- В Укренерго закликали споживати світло ощадливо. Цим ви допоможете зберегти баланс в енергосистемі нашої держави, а також дозволите стабільно працювати обладнанню без перевантажень.
- Так-от, економно споживайте електроенергію з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.
- Пральну і посудомийну машину краще вмикати вже після 20:00.
- Не варто одночасно вмикати електрочайник, мікрохвильовку, електроплиту та пральну машину. Адже працюючи разом, вони перенавантажують електромережу.
- Окрім того, завжди вимикайте світло в кімнатах, де нікого немає.