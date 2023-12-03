Блекаут можливий: міністр енергетики назвав дві причини

Україна готова до зими. Однак, масові відключення споживачів від електроенергії все ж можливі.

В ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенку назвав дві причини, через які в Україні можливий блекаут. Про це пише 24 Канал.

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Які причини можливого блекауту

Член Кабміну розповів, що наразі єдиною причиною відключення світла є погодні умови. Водночас додав, що Україна готова до зими.

І якщо не буде масованих ударів, які матимуть драматичний вплив на енергосистему, або стихійних лих, то відключень не буде,

– підкреслив Галущенко.

Також міністр енергетики зауважив, що наразі спостерігаються дуже складні погодні умови. Нагадав, що негода вирувала в Одеській, Миколаївській, Київській областях, а далі перемістилася на Захід.

Тому зараз відбуваються відключення, бо є велика кількість поривів електроліній на Заході України,

– додав посадовець.

За його словами, у трьох областях, де раніше вирувала стихія, вже відновили електропостачання. Втім, окрім окремих випадків, де завершуються ремонтні роботи.

Галущенко зазначив, що максимальна кількість ремонтних груп з усієї України працюватиме на Заході, щоб максимально швидко відновити електропостачання.

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