Всі протоколи прописані, всі знають, що робити, – Шмигаль про плани на випадок блекауту

З 10 жовтня росіяни випустили понад тисячу ракет по енергосистемі України, й роблять це надалі, щоб усю країну занурити в умови гуманітарної катастрофи. Через це уже фактично 50% енергосистеми пошкоджено або зруйновано.

Однак Україна робить все можливе, щоб оперативно ремонтувати пошкоджене, а також пропрацьовує плани дій на випадок блекаутів. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що вже зроблено

Зокрема, за словами прем'єр-міністра, ще до початку масованих атак в Україні зробили серйозні запаси різного електрообладнання, дротів, опор тощо, що дозволяє оперативно ремонтувати пошкоджену інфраструктуру. Також домовилися з партнерами щодо постачання трансформаторів.

Але є унікальне обладнання, яке, на жаль, неможливо придбати, тільки виготовлення. Це може займати місяці. Ми максимально прискорюємо цей процес, наші енергетики іноді прилаштовують обладнання, про яке іноземні партнери говорили, що воно несумісне з нашої системою,

– розповів Денис Шмигаль.

Окрім того, в Україні створюється альтернативна мобільна генерація, використовуються газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції, які можна використовувати у великих містах для забезпечення водою і теплом.

Ба більше, за словами Дениса Шмигаля Україні зараз вистачає усього, щоб вийти з можливого блекауту.

Сценарій найскладнішого випадку блекауту

У випадку ж повного блекауту, коли "взагалі все розбито", Україні знадобиться від 7 до 10 днів для виходу з нього. Однак це – теоретичні розрахунки енергетиків, адже з такими випадками терору як в Україні світ ще не стикався.

До керівників ОВА, очільників громад доведені плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування" і не можуть бути публічно озвучені,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Також окремі інструкції мають соціальні служби та енергетики.

Попри це в Україні розуміють, що розвинутися може будь-який сценарій, а тому готуються до будь-якого можливого розвитку подій. Зокрема тому й розгортають "Пункти незламності", де люди зможуть вижити в критичні часи. Очікується, що через два тижні таких "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тисяч.

Звісно, в умовах повного блекауту про комфорт в пунктах не йтиметься, адже першочерговою задачею буде вижити. "Тому зараз робимо усе, аби не допустити такого сценарію", – сказав прем'єр-міністр.

"Великою проблемою в разі блекауту може стати система опалення, збереження якої лежить на місцевій владі. Ми пережили Алчевськ, цей кейс буде пам'ятати не одне покоління. Всі чітко знають, що при мінусовій температурі буде 1-2 доби для того, щоб злити воду з опалювальних систем, аби не відбулося їх замерзання. Всі протоколи прописані, всі знають, що робити", – сказав Денис Шмигаль.

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