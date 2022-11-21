"Це не кінець світу": що відбуватиметься у разі блекауту в Україні

Можливий блекаут в Україні – це не кінець світу. Це лише тимчасове виведення з ладу енергосистеми, відновлення якої починається у ту ж мить.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, що напередодні економіст розповів, чи загрожує Україні блекаут.

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Що відбуватиметься у разі блекауту в Україні

Блекаут – це не якийсь кінець світу. Блекаут – це повне чи значне погашення енергосистеми, після якого одразу починається її відновлення,

– зазначив Кудрицький.

За його словами, всі спеціалісти чітко знають, що робити у разі блекауту. До того ж останнім часом було проведено багато протиаварійних тренувань та підготовчих заходів.

"Це може бути тривалість, порівнянна з останньою масованою атакою, може бути трохи довшою, може бути коротшою", – підкреслив глава Укренерго.

Кудрицький наголосив, що сам факт блекауту – це гіпотетична ситуація, до якої енергетики готуються, але яка не є чимось таким, чого Україна не уникне. Голова Укренерго не вважає, що це станеться з нами обов'язково.

Далеко не факт, що ми зіткнемося цього сезону з блекаутом,

– додав Кудрицький.

Що кажуть у Зеленського про можливий блекаут

Як повідомив заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко, виїжджати з України у разі блекауту не потрібно. За його словами, є розуміння, як працюють рятувальники та обласна влада, – вони готуються розгортати пункти обігріву. Паралельно працюють енергетики для того, щоб протягом доби, двох, або трьох лагодити енергосистему.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі майже половина енергосистеми України виведена з ладу. За його словами, така ситуація відбувається внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури країни.

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