Можливі зимові блекаути: Корольчук припустив, наскільки вони будуть тривалими

Восени – взимку 2022 року росіяни здійснили десятки ракетних атак для того, щоб знищити енергосистему нашої країни. Торік українці вперше дізналися, що таке масовані ракетні обстріли та блекаути. Втім, цього року агресор знову намагатиметься занурити Україну в темряву.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав 24 Каналу, що тривалість та кількість відключень електроенергії насамперед залежатиме від обстрілів та погодних умов. Погодний фактор варто розглядати як один з ключових.

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Треба готуватись до відключень

Минула зима була найтепліша протягом останніх 200 років.

Погода відіграла важливу роль. Не було великих морозів й це давало можливість мінімізувати відключення,

– сказав Корольчук.

За даними “Укренерго”, ремонтні бригади відновили приблизно 70 – 80% пошкоджених підстанцій. Ось ці 20 – 30% відіграватимуть важливу роль. Адже низька температура не дозволятиме підстанціям, які були пошкоджені, видавати потрібний обсяг електроенергії. Через це будуть відключення світла.

Ми фізично не могли встигнути все відремонтувати. В Україні можливі блекаути внаслідок ракетних ударів, але й без ворожих атак нас очікують відключення світла,

– зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій.

Він зауважив, що минулого року 4 – 6 годинні відключення світла люди переживали двічі на добу. Відповідно протягом доби світла не було в середньому 8 – 12 годин – фактично пів доби.

"Якщо погодні умови будуть більш суворі, ніж торік, то, ймовірно, відключення світла триватимуть 10 – 16 годин протягом доби", – припустив Корольчук.

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Війна непередбачувана

Тепло це ключовий фактор взимку. "Теплокомуненерго" й "Водоканали" забезпечені генераторами, тож вони зможуть працювати до 3 діб.

Економіка країни також страждатиме через відключення електроенергії, оскільки призупинятиметься виробничий процес. Генератори не зможуть повноцінно забезпечити відновлення виробництва.

"Будемо дивитися по ситуації, що насамперед треба буде ремонтувати, на який період відключатимуть світло. Іншого варіанту немає. Це війна й вона непередбачувана", – підсумував експерт Інституту енергетичних стратегій.

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