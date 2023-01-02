Блекаут в Україні все ще можливий, – Міненерго про постійні обстріли енергосистеми
Джерело:Міненерго
Германа Галущенко пояснив, що блекаут в Україні теоретично все ще можливий. Проте розповів, що саме роблять енергетики, щоб цього не допустити.
За словами міністра енергетики України, в них є набір технічних рішень, щоб система працювала стабільно. Ба більше, він сказав, якою може бути ситуація зі світлом до кінця опалювального сезону.
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Чи можливий блекаут в Україні
Герман Галущенко розповів, що наша енергосистема протягом майже 3 місяців працює під постійними систематичними обстрілами.
Блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість впродовж майже трьох місяців масованих атак,
– заявив міністр.
Додав, що він впевнений – система втримається й надалі при подальших ймовірних атаках ворога. Зокрема, розповів, які напрацювання вже є для її стабільної роботи. Мовиться про:
- технічні рішення, які мають забезпечити стабільність роботи енергосистеми: як генерації, так і передачі електрики;
- низку рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб'єктів, так і технічного балансування системи. Вони вже доводять свою ефективність.
Проте міністр пояснив, що до кінця опалювального сезону людям слід розраховувати на те, що діятимуть графіки обмеження електропостачання. Причина – значні ушкодження як генерації, так і систем передачі світла.
Над якими графіками працюють в міністерстві
Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими й прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувались графіків відключень,
– запевнив Герман Галущенко.
Він підтвердив, що наразі є порушення з боку операторів систем розподілу. Проте пообіцяв, що дані про них будуть публічними. Наразі ж вживають заходів, щоб світло подавали людям справедливо за графіками.
Міністр запевнив, що дотримання графіків моніторять Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Держенергонагляд, Служба безпеки України.
Ситуація в енергосистемі України: коротко
- Росія атакувала Україну напередодні нового року та безпосередньо в новорічну ніч. За даними Укренерго, доба проти 1 січня була складною через ворожі атаки.
- Тоді енергетики робили все, щоб дати людям світло на свято. Так, електрику людям надали, завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Саме тому зі світлом 2023 рік зустріли у Києві та Одесі, де ситуація одна з найважчих.
- Проте тоді в Укренерго просили людей пам'ятати про необхідність заощадливо споживати світло. І вже 2 січня Україна змушена повернутись до графіків відключення світла. Зокрема, у Києві діятимуть екстрені відключення, у Львові – планові. Детальніше про ситуацію в різних регіонах читайте за посиланням.