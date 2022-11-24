Блекаут – озвучили найгірші сценарії для енергетики України

Росія 23 листопада вкотре атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Ворог вдарив по об'єктах генерації.

Загалом станом на кінець листопада 2022 року розглядають три сценарії, як може відбутися тотальний блекаут. Українцям варто бути готовими.

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Які є 3 сценарії

Блекаут на Лівобережжі України

Цей сценарій реалізується, якщо Росія сконцентрує ракетні удари по транзитних підстанціях, які передають електроенергію з Заходу на Схід. Також країна-терористка гатить по електростанціях, розташованих на Лівобережжі.

Цей сценарій передбачає, що без світла на 12 – 24 години залишаться такі області:

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

частина Харківської;

частина Донецької;

частина Луганської.

Окрім того, частково залишаться такі області:

Миколаївська;

Херсонська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Київська (разом з лівим берегом Києва).

Енергетики, щоб стабілізувати ситуацію, запускатимуть електростанції. На це знадобиться 12 – 24 години.



Сценарій блекаута на Лівобережжі / Forbes

Блекаут всієї країни

У цьому випадку Росія завдає серію одночасних масованих ударів по електростанціях та підстанціях по всій країні. Водночас Україна досі залишається підключеною до європейської енергомережі.

Це означає, що вся територія України буде у темряві 12 – 24 години. Тоді українську енергосистему заживлять від європейської. Спершу світло повернеться в окремі регіони. Вони поступово об'єднаються в одну систему.

Сценарій повного блекаута всієї України (до 24 годин) / Forbes

Повний блекаут (триватиме до 7 діб)

Це – найгірший варіант для України. У такому випадку Росія завдає одночасні масовані удари по:

відкритих розподільчих пристроях атомних станцій;

підстанціях, які з'єднують українську енергосистему з європейською.

Є шанс, що АЕС можуть втриматись в роботі на одному енергоблоці.

Але у разі завдання удару в безпосередній близькості до АЕС з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені. При цьому не буде можливості їх заживлення протягом 2 годин,

– мовиться у повідомленні.

Тоді на відновлення знадобиться до 7 діб.

Сценарій повного блекаута всієї України / Forbes

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