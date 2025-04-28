Сьогоднішній блекаут у Європі називають одним з найбільших в новітній історії, – Financial Times

У понеділок, 28 квітня, у кількох європейських країнах спостерігають масові відключення світла. Ймовірно, це один з найбільших енергетичних колапсів в історії

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відомо про блекаут у Європі 28 квітня

Через масштабні відключення електроенергії в Іспанії та деяких районах Португалії та Франції зупинилися потяги та авіарейси, погасли світлофори, постраждало покриття мобільного зв'язку.

Іспанський оператор електроенергії розповів, що блекаут призвів до відключення понад 10 ГВт попиту. Це один найбільших випадків блекауту в новітній європейській історії.

Португальські ЗМІ стверджують, що блекаут вдарив по постачанню електроенергії на всьому Піренейському півострову. Також постраждала і частина Франції, однак енергопостачання там оперативно відновили.

Місцеві ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес має провести кризову нараду з вищими урядовцями в національній мережі, а національний інститут кібербезпеки країни розслідує, чи збій був спричинений кібератакою.

Європейська комісія заявила, що підтримує контакти з операторами електромереж Іспанії, Португалії та Європи, щоб "зрозуміти основну причину та наслідки ситуації".