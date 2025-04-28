У ДТЕК опублікували мем про блекаут у Європі: у мережі обурилися

Низка країн Європи в понеділок, 28 квітня, залишилися без світла. В інтернеті "покотилася" хвиля мемів на цю тему. Зокрема, і в ДТЕК опублікували мем про блекаут у Європі.

Проте в мережі обурилися щодо цього, пише 24 Канал.

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Блекаут в Європі

Журналістка Крістіна Бердинських зазначила, що "сьогоднішня твітер комунікація ДТЕК щодо блекаутів у європейських країнах – дно" та прикріпила скриншот публікації компанії в соцмережі Х.



Мем ДТЕК про блекаут в Європі / Скриншот

Щось не пам'ятаю, щоб європейські партнери ржали з України, коли у нас були блекаути. Навпаки намагалися допомогти,

– підкреслила медійниця.

Під публікацією користувачі мережі також погодилися та наголосили, що ці меми недоречні.

Зазначимо, що в ДТЕК вже опублікували пост з вибаченням.

Там вказали, що вони розуміють, що їхні "останні твіти про відключення в Європі могли виглядати недоречно".

Ми щиро вдячні нашим партнерам за підтримку України й зовсім не мали на меті зневажливо коментувати їхні труднощі. Нашою метою було нагадати про стійкість українських енергетиків, які під обстрілами відновлюють світло для мільйонів людей,

– вказали там.

В ДТЕК зазначили, що визнають, що все ж тон повідомлення був обраний невдало та перепросили у всіх, кого це могло зачепити.