У ДТЕК опублікували мем про блекаут у Європі: у мережі обурилися
- ДТЕК опублікував мем про блекаут у Європі, що викликало обурення в мережі.
- Компанія вибачилася, визнавши, що їхні твіти могли виглядати недоречно.
Низка країн Європи в понеділок, 28 квітня, залишилися без світла. В інтернеті "покотилася" хвиля мемів на цю тему. Зокрема, і в ДТЕК опублікували мем про блекаут у Європі.
Проте в мережі обурилися щодо цього, пише 24 Канал.
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Блекаут в Європі
Журналістка Крістіна Бердинських зазначила, що "сьогоднішня твітер комунікація ДТЕК щодо блекаутів у європейських країнах – дно" та прикріпила скриншот публікації компанії в соцмережі Х.
Мем ДТЕК про блекаут в Європі / Скриншот
Щось не пам'ятаю, щоб європейські партнери ржали з України, коли у нас були блекаути. Навпаки намагалися допомогти,
– підкреслила медійниця.
Під публікацією користувачі мережі також погодилися та наголосили, що ці меми недоречні.
Зазначимо, що в ДТЕК вже опублікували пост з вибаченням.
Там вказали, що вони розуміють, що їхні "останні твіти про відключення в Європі могли виглядати недоречно".
Ми щиро вдячні нашим партнерам за підтримку України й зовсім не мали на меті зневажливо коментувати їхні труднощі. Нашою метою було нагадати про стійкість українських енергетиків, які під обстрілами відновлюють світло для мільйонів людей,
– вказали там.
В ДТЕК зазначили, що визнають, що все ж тон повідомлення був обраний невдало та перепросили у всіх, кого це могло зачепити.