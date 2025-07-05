Тестують на предмет техногенної катастрофи: військовий експерт пояснив дії росіян на ЗАЕС

4 липня росіяни вдарили по лінії електропередач, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об'єднаною енергосистемою України, що спричинило блекаут на станції. В такий спосіб вони хочуть відвернути увагу від звинувачень Заходу щодо використання хімічної зброї.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що ворог також тестує межі "дозволеного" для шантажу. Однак і для можливих майбутніх дій, щоб спричинити катастрофу.

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Дії росіян на ЗАЕС

Військовий експерт зазначив, що нещодавно організація із заборони хімічної зброї та європейські партнери провели розслідування, наскільки масовано росіяни використовують її на лінії фронту. Виявили, що тенденція в зоні бойових дій зростає.

У відповідь російська пропаганда почала істерити та звинувачувати Захід у тому, що буцімто всі "ігнорують, що Україна використовує біолабораторії".

Росіянам треба було відвертати увагу – питання хімічної зброї могло б стати другорядним, якби щось сталось на ЗАЕС. Тобто все це стане неважливим, бо вся увага буде перефокусована на зовсім інших масштабів техногенну катастрофу з радіаційним зараженням,

– пояснив він.

Тобто, з одного боку, окупанти використовують ЗАЕС як інструмент для шантажу (натякають США та Європі, що їм не обов'язково використовувати ядерну зброю), з іншого – ЗАЕС слугує для ворога тестовим майданчиком (тестують на міцність системи захисту та реакторів, щоб знати межу допустимого).

До слова, фахівці "Укренерго" відновили роботу високовольтної лінії, що живить Запорізьку атомну електростанцію. Станція знову отримує струм із підконтрольної Україні території.