Блінкен 21 січня зустрінеться з Лавровим у Женеві

Ентоні Блінкен 21 січня зустрінеться з Сергієм Лавровим у Женеві. Державний секретар США закличе російську сторону до деескалації.

Високопоставлений представник Держдепу повідомив, що зустріч відбудеться після візиту Блінкена до Києва та Берліна. В українську столицю державний секретар США завітає 19 січня.

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Вони погодилися провести зустріч у Женеві після поїздки (Блінкена, – 24 канал) до Києва та Берліна,

– мовиться у повідомленні.

Під час зустрічі з Лавровим Блінкен продовжить дипломатичні дискусії. Російські війська біля кордонів України дуже турбують Штати. Державний секретар США закличе Росію до швидкої деескалації.

У Держдепі США наголосили, що мета США наразі – з'ясувати, чи справді Росія готова серйозно розв'язувати питання, пов'язані з безпекою в Європі. Ознакою серйозних намірів могло б стати зниження чисельності сил біля українського кордону.

Блінкен зідзвонився з Лавровим

Телефонна розмова Блінкена та Лаврова відбулася 18 січня.

Державний секретар США наголосив, що США – непохитно віддані територіальній цілісності та суверенітету України.

Також Блінкен заявив: питання обговорення євробезпеки має відбуватися за участі союзників НАТО та європейських партнерів. Зокрема, мовиться про Україну.

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