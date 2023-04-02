Блінкен і Лавров поговорили телефоном уперше з липня 2022 року
Джерело:Державний департамент США
Очільники зовнішньополітичних відомств США й Росії Ентоні Блінкен і Сєргєй Лавров провели телефонну розмову. Це було вперше від липня 2022 року.
Спершу про це заявило МЗС Росії. Там стверджують, що міністри обговорювали незаконне затримання в Москві журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.
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Про що говорили міністри
За даними російського відомства, Лавров сказав Блінкену про "нагнітання" ситуації у ЗМІ, й те, що Гершкович нібито був "узятий на гарячому під час спроби отримання секретних відомостей, здійснюючи під прикриттям журналістського статусу збирання даних, що становлять державну таємницю".
"Під час бесіди порушувалися також деякі актуальні питання двостороннього характеру", – додали в російському відомстві, не уточнивши, про що йдеться.
Згодом у Державному департаменті США підтвердили розмову Блінкена й Лаврова, зазначивши, що очільник американської дипломатії закликав Кремль негайно звільнити Гершковича й незаконно затриманого громадянина США Пола Вілана.
"Держсекретар і міністр закордонних справ Лавров також обговорили важливість створення умов, які дозволять дипломатичним місіям виконувати свою роботу", – додали там.
Що відомо про арешт американського журналіста в Росії
- У Москві заарештували журналіста The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича. Його звинувачують у "шпигунстві".
- Вранці 30 березня у ФСБ Росії заявили, що напередодні затримали в Єкатеринбурзі Евана Гершковича. Спецслужба стверджує, що журналіст The Wall Street Journal збирав секретні відомості про одне з підприємств російського ВПК. У Кремлі додали, що Гершковича "взяли на місці злочину".
- Пропагандисти стверджують, що кореспондент WSJ, працюючи над матеріалом, відвідував Єкатеринбург і Нижній Тагіл (там розташовується підприємство ВПК Уралвагонзавод). Піарник Ярослав Ширшиков із Єкатеринбурга розповідав, що Гершкович приїжджав у місто, щоб написати матеріал про ставлення місцевих жителів до ПВК "Вагнера" та війни проти України. Ширшиков супроводжував журналіста в Єкатеринбурзі та знайомив із деякими персонами, що було потрібно для підготовки тексту.
- Гершкович близько шести років живе в Росії, він працює в московському бюро американської газети The Wall Street Journal. Раніше Гершкович працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.
- Президент США Джо Байден відреагував на затримання американського журналіста в Росії. Він закликає Москву звільнити журналіста.