Блінкен і Лавров поговорили телефоном уперше з липня 2022 року

Очільники зовнішньополітичних відомств США й Росії Ентоні Блінкен і Сєргєй Лавров провели телефонну розмову. Це було вперше від липня 2022 року.

Спершу про це заявило МЗС Росії. Там стверджують, що міністри обговорювали незаконне затримання в Москві журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинуватили у шпигунстві.

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Про що говорили міністри

За даними російського відомства, Лавров сказав Блінкену про "нагнітання" ситуації у ЗМІ, й те, що Гершкович нібито був "узятий на гарячому під час спроби отримання секретних відомостей, здійснюючи під прикриттям журналістського статусу збирання даних, що становлять державну таємницю".

"Під час бесіди порушувалися також деякі актуальні питання двостороннього характеру", – додали в російському відомстві, не уточнивши, про що йдеться.

Згодом у Державному департаменті США підтвердили розмову Блінкена й Лаврова, зазначивши, що очільник американської дипломатії закликав Кремль негайно звільнити Гершковича й незаконно затриманого громадянина США Пола Вілана.

"Держсекретар і міністр закордонних справ Лавров також обговорили важливість створення умов, які дозволять дипломатичним місіям виконувати свою роботу", – додали там.

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