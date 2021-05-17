Блінкен і Лавров вперше особисто зустрінуться в Ісландії: про що говоритимуть

Держсекретар США Ентоні Блінкен 16 травня розпочав 5-денну поїздку в Європу для участі в засіданні Арктичної ради. Він відвідає Данію, Гренландію та Ісландію.

Саме там Блінкен вперше особисто зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Держсекретар частково розкрив журналістам, про що говоритиме з головним дипломатом Кремля.

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Перша зустріч Лаврова і Блінкена відбудеться в Ісландії

Державний секретар США Ентоні Блінкен 16 травня почав п’ятиденний візит в Європу. Відвідає він Данію, Гренландію, і Ісландію, де відбудеться засідання Арктичної ради (міжурядовий форум 8 країн, дотичних регіону Арктики).

Саме в Ісландії, як вже офіційно стало відомо, відбудеться перша особиста зустріч головного дипломата Білого дому з головним дипломатом Кремля – міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Це мало б статися 20 травня – в останній день візиту Блінкена в Європу.

Що відомо про теми розмови головних дипломатів Білого дому і Кремля

Виникла вона і через нарощування російських військ на кордонах з Україною, і через причетність Росії до недавніх кібератак на США, і з низки інших причин.

Під час зустрічі Лавров і Блінкен обговорять "ключові питання взаємин і міжнародного порядку денного". Таке формулювання оприлюднили у МЗС Росії. У Держдепі ж розставили деякі акценти.

Мовляв, важко буде оминути тему "Північного потоку 2" – "російський стратегічний проєкт, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку" (так Блінкен говорив з журналістами на початку візиту в Європу).

У іншому ж розмова з Лавровим буде спрямована на теми, у яких Росія та США мають "взаємні інтереси". За такого формулювання можна припустити, що й про Україну говоритимуть також.

Ми не прагнемо ескалації. Ми просто, знову ж таки, шукаємо передбачуваніші, стабільніші відносини. Думаю, є сфери, в межах яких ми можемо обговорити це з міністром Лавровим,

– підсумував Блінкен.

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