Блінкен назвав втрати Росії у війні з Україною

З початку повномаштабного вторгнення Росії втрати окупантів сягнули 200 тисяч живої сили. Мовиться про вбитих та поранених загарбників.

Такі цифри назвав держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції.

До речі Втрати Росії можуть бути значно більшими: у ЗСУ розповіли деталі статистики

Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян,

– сказав Блінкен.

Чиновник додав, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати. Минулого року тисячі компаній заморозили свій бізнес у Росії, оскільки побоювалися шкоди репутації.

"Подивіться, що Путін зробив зі своєю країною", – додав Блінкен.