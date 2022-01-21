Блінкен одразу після розмови з Лавровим подзвонив Кулебі

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Дипломати обговорили результати переговорів голови Держдепу з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Ентоні Блінкен розповів Дмитру Кулебі про результати переговорів з Сергієм Лавровим у Женеві. Там розмова держсекретаря США та голови МЗС Росії тримала близько 1,5 години.

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Про що говорили дипломати

Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба, крім результатів переговорів з Лавровим, обговорили питання підвищення української обороноздатності. Глава українського МЗС наголосив, що дипломатія у відносинах з Росією працює.

Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей в Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини,

– заявив Кулеба.

Зустріч Блінкена і Лаврова: головне

21 січня Ентоні Блінкен та Сергій Лавров провели зустріч, яка стосувалася зростання напруги довкола України через загрозу повномасштабного російського вторгнення.

Після зустрічі дипломати окремо дали пресконференції.

Ентоні Блінкен заявив, що наступного тижня США дадуть письмові відповіді на "гарантії безпеки", яких вимагає Росія. Крім того, держсекретар наголосив, що США підтримують політику відкритих дверей для членства в НАТО. Блінкен підкреслив, що Вашингтон стурбований діями Кремля біля українських кордонів.

Своєю чергою Сергій Лавров шокував заявою про те, що буцімто від Блінкена не прозвучало жодних аргументів щодо позиції США в питанні України. Також російський міністр звинуватив НАТО в нібито "намаганні перетворити Україну на свою зону впливу", а офіційний Київ у "невиконанні мінських угод".

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