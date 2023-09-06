Ентоні Блінкен оголосив про виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу Україні. За його словами, пакет підтримки міститиме "важливу допомогу з розмінування".

Про це держсекретар США заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. До слова, 6 вересня він вчетверте від початку повномасштабного вторгнення прибув з візитом до Києва.

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На які сфери націлена допомога

Блінкен наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в кровопролитній війні, яку розв'язала Росія, і від початку війни американський уряд вже виділив мільярди доларів на допомогу.

Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як 1 мільярд доларів. Він містить 665 мільйонів доларів для цивільної безпеки. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили повернули понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти, які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема,

– повідомив Блінкен.

Він наголосив, що нині ЗСУ продовжують контрнаступальні операції й звільняють українські території від ворога. Тому Україна потребує додаткового фінансування. Блінкен також наголосив, що частина коштів, а саме, більше ніж 300 мільйонів доларів, підуть на відновлення критичних сфер на звільнених територіях.

Держсекретар США пояснив, що загалом нова фінансова допомога буде націлена на різні сфери, у тому числі – й на розмінування та усі заходи, які пов'язані з цим.

США оголосили про новий пакет військової допомоги

У Пентагоні 6 вересня оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 175 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Загалом, США передадуть Україні: