Блінкен оголосив про виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу Україні
Ентоні Блінкен оголосив про виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу Україні. За його словами, пакет підтримки міститиме "важливу допомогу з розмінування".
Про це держсекретар США заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. До слова, 6 вересня він вчетверте від початку повномасштабного вторгнення прибув з візитом до Києва.
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На які сфери націлена допомога
Блінкен наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в кровопролитній війні, яку розв'язала Росія, і від початку війни американський уряд вже виділив мільярди доларів на допомогу.
Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як 1 мільярд доларів. Він містить 665 мільйонів доларів для цивільної безпеки. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили повернули понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти, які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема,
– повідомив Блінкен.
Він наголосив, що нині ЗСУ продовжують контрнаступальні операції й звільняють українські території від ворога. Тому Україна потребує додаткового фінансування. Блінкен також наголосив, що частина коштів, а саме, більше ніж 300 мільйонів доларів, підуть на відновлення критичних сфер на звільнених територіях.
Держсекретар США пояснив, що загалом нова фінансова допомога буде націлена на різні сфери, у тому числі – й на розмінування та усі заходи, які пов'язані з цим.
США оголосили про новий пакет військової допомоги
У Пентагоні 6 вересня оголосили про новий пакет військової допомоги у розмірі 175 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.
Загалом, США передадуть Україні:
- обладнання для забезпечення систем ППО;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;
- 81-мм мінометні системи та снаряди;
- 120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
- ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.