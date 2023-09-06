Блінкен оцінив прогрес у контрнаступі та розповів про мету візиту

Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив прогрес українських військових під час контрнаступу.

Він сказав про це на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві. Держсекретар наголосив, що Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Дивіться також Блінкен у Києві оголосить про нову допомогу для України: у CNN назвали суму

Ми спостерігаємо хороший прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно не лише для успіху в контрнаступі, а й у довгостроковій перспективі. Щоб переконатися, що вона має сильний стримуючий фактор, сильну обороноздатність – щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася,

– заявив Блінкен.

Мета візиту Блінкена

Держсекретар сказав, що під час свого третього візиту в період повномасштабної війни він знову був "вражений надзвичайною хоробрістю та стійкістю українського народу, українських сил, керівництва України".

"І я тут насамперед, щоб продемонструвати нашу постійну та рішучу підтримку України у боротьбі з цією агресією", – додав він.

Держсекретар зауважив, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.

Головне про візит Блінкена до Києва