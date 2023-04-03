Блінкен не пішов на шантаж Лаврова: як Росія хотіла використати арешт американського журналіста

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з очільником МЗС Сєргєєм Лавровим. Це перше їхнє спілкування з липня 2022 року. Приводом для розмови стало затримання журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича в Росії. ФСБ звинуватило його у шпигунській діяльності.

Політичний аналітик і журналіст зі США Армен Чібухчян вважає, що Росія використала ситуацію з затриманням американського репортера для того, щоб Лавров міг поговорити з Блінкеном. Про це він розповів 24 Каналу. Проте, за його словами, про Україну під час цієї бесіди принципово не мовилось.

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В Москві почалась паніка

На думку аналітика, саме Блінкен не схотів говорити про Україну з Лавровим.

Коли The Wall Street Journal закликав президента США вигнати всіх російських дипломатів та кореспондентів зі Сполучених Штатів, в Москві почалась паніка. Орда почала хвилюватись. І зараз Блінкен не говорив про Україну, тому що США на такий шантаж Росії не підуть,

– припустив він.

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Гершковича відпустять, не знаю коли, можливо, 1 – 2 місяці потримають. Блінкен чітко пояснив Лаврову, якщо Росія буде довго тримати журналіста, США може арештувати багатьох російських кореспондентів, а потім влаштують їх оьмін. Блінкен пояснив Лаврову, що має певні кроки у цьому напрямку,

– впевнений він.

За словами Армена Чібухчяна, Лаврову також пояснили, якщо Росія затримала Гершковича лише для того, щоб відбулась розмова з США, то вони можуть поговорити. Але розмова буде лише про те, як і коли Росія відпустить журналіста The Wall Street Journal.

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