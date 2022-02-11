Блінкен повторив заклик до американців покинути Україну, а посольство радить не мандрувати

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав американських громадян покинути українську територію. Аналогічну заяву оприлюднило і посольство США, дипломати повідомили, що у разі військових дій американців не зможуть евакуювати.

Про це Блінкен повідомив під час пресконференції глав МЗС Японії, США, Індії та Австралії у Мельбурні, інформує 24 канал. Держсекретар США також розповів про скорочення кількості дипломатів на території України.

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Американці мають покинути територію України, – Блінкен

Ми продовжуємо скорочувати склад нашого посольства.Ми також ясно заявили, що американці, які перебувають на Україні, мають покинути її зараз,

– наголосив Блінкен.

У посольстві США в Україні також зазначили: американці мають виїхати з України, використовуючи комерційні рейси або в інший приватний спосіб. Причиною для цього дипломати назвали посилення загроз російських військових дій та COVID-19.

Якщо ви залишитеся в Україні, будьте обережнішими через злочинність, громадянські заворушення та можливі бойові дії, якщо Росія почне війну. Деякі області мають підвищений ризик,

– нагадали у посольстві.

Ще 23 січня 2022 року Держдеп санкціонував добровільний від'їзд співробітників США і наказав виїхати з посольства в Києві членам їхніх сімей.

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Чому американці мають покинути територію – пояснення від дипломатів:

Є можливість значних військових дій проти України – через нарощення військ Росії біля кордону.

Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на Сході України є непередбачуваними і можуть погіршуватися.

Демонстрації регулярно відбуваються по всій Україні.

Американцям нагадали, що уряд США не зможе евакуювати їх в разі російських військових дій будь-де в Україні. Військові дії можуть розпочатися в будь-який час і без попередження.

Як речник посольства США пояснив евакуацію дипломатів: відео

