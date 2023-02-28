Блінкен приїхав до Казахстану: Токаєв подякував США за підтримку суверенітету

Держсекретар США Ентоні Блінкен 28 лютого прибув до Казахстану. Токаєв подякував Сполученим Штатам за підтримку суверенітету.

Очільник Казахстану відзначив важливість візиту Блінкена для побудови стратегічного співробітництва між країнами.

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Що відомо про візит Блінкена до Казахстану

Токаєв зазначив, що у Казахстану та США дуже хороші та надійні довгострокові партнерські відносини у таких стратегічно важливих галузях, як безпека, енергетика, торгівля та інвестиції.

Тому ми готові до подальшого розвитку цієї співпраці. Користуючись цією нагодою, я хотів би висловити нашу вдячність за постійну та тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету,

– підкреслив глава Казахстану.

Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. Держсекретар зазначив, що лише за останні роки США та Казахстан досягли "нових важливих успіхів у цьому напрямку".

Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні,

– запевнив Ентоні Блінкен.

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Позиція Казахстану щодо війни Росії проти України