Розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу", – Блінкен

Китай має неоднозначну позицію щодо повномасштабної війни в Україні. Державний секретар США пояснив, чи мають сенс розмови про мир у нашій державі.

Видання Reuters пише, що Ентоні Блінкен під час розмови із главою МЗС КНР Ван І наголосив на тому, що США дуже занепокоєні тим, що Китай підтримує оборонно-промислову базу Росії. За словами Блінкена, розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

Дивіться також Росія готова влаштувати ядерну катастрофу взимку: для чого Путіну удари по українських АЕС

Що сказав Блінкен

Блінкен пояснив, що порушив питання про "небезпечні та дестабілізуючі дії" Китаю в Південно-Китайському морі та обговорив покращення зв'язку між американськими та китайськими військовими.

Держсекретар США заявив, що приблизно 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, надходять із Китаю та Гонконгу. Це суттєво допомагає Москві виробляти ракети, реактивні снаряди, бронетехніку та боєприпаси, необхідні для продовження її війни.

Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче побачити кінець конфлікту, але, з іншого боку, дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не має сенсу,

– підкреслив Блінкен.

Вже не вперше говорять про те, що Китай допомагає Росії у війні проти України.