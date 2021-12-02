Блінкен відкинув всі ультиматуми Лаврова щодо НАТО

З'явилися перші результати зустрічі держсекретаря США та глави МЗС Росії. Ентоні Блінкен відкинув усі ультиматуми Сергія Лаврова шодо розширення Альянсу на схід.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Лавров вкотре намагався перевести розмову лише на мінські домовленості.

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Водночас, за його словами, Блінкен прочитав Лаврову "лекцію" про те, яких базових пунктів мінських домовленостей не дотримується Москва.

"Мовиться про припинення вогню, вивід важкого озброєння, допуск ОБСЄ тощо. Тому цей шантаж не спрацював", – заявив Піонтковський.

Що відомо про ультиматуми Росії

Президент Росії заявив, що хоче "конкретних домовленостей" зі США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не розширюватиметься на схід.

Володимир Путін заявив, що бачить головною метою надання Росії "надійних гарантій безпеки". Водночас він уникнув згадок конкретних країн. Проте його слова вочевидь стосуються України та Грузії.

Висловлювання Путіна в МЗС України назвали неправомірними. Дмитро Кулеба сказав, що Москва не має права голосу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на натяки Путіна. Він вважає, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО.

У Стокгольмі проходить саміт міністрів закордонних справ ОБСЄ. На ньому присутній і глава МЗС України Дмитро Кулеба. Під час зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном Дмитро Кулеба обговорив питання жорстких санкцій проти Росії . Також представники України і США обговорили важливість стратегічного партнерства.

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