Путін зазнав "стратегічної поразки" в Україні, – Блінкен оцінив міць НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен дав інтерв'ю, у якому висловився щодо війни Росії в Україні та становища НАТО. Він вважає, що Путін зазнав "стратегічної поразки".

Також держсек наголосив, що НАТО перебуває у вигідній позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Блінкен висловився про допомогу Україні

За словами, Блінкена НАТО наразі має більше забезпечення ресурсами, аніж це було будь-коли раніше. І на цьому тлі Путін зазнав "стратегічної поразки".

Державний секретар США зауважив, що союзники Штатів надали 150 мільярдів доларів військової допомоги на додаток до 100 мільярдів із Вашингтона.

Я не думаю, що хтось може скаржитися на те, що вони не зробили належного,

– наголосив він.

Держсек США також не вважає, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї України. Цю ситуацію він пояснив, що Штатами довелося брати до уваги низку факторів, зокрема, "чи зможе Україна експлуатувати та підтримувати системи".

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 січня, у Білому домі анонсували нову безпекову допомогу Україні найближчими днями. Щоправда, ані дату, ані те, що увійде до нового пакета допомоги, уточнювати не стали.