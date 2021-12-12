У Держдепі США розповіли, як Україна та Грузія можуть наблизитися до членства в НАТО
12 грудня 2021 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:NBC
Ентоні Блінкен заявив, що Україна та Грузія можуть просунутись у питанні членства в НАТО. Однак, за його словами, для цього є умови.
Про це державний секретар Сполучених Штатів повідомив 12 грудня в інтерв'ю телеканалу NBC.
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Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство і відповідатимуть вимогам, це наблизить (вирішення питання, – 24 канал),
– сказав дипломат.
Ентоні Блінкен також додав, що США та європейські союзники вивчають, що НАТО може зробити, аби краще захистити себе в умовах напруженості навколо України.Зверніть увагу! Єнс Столтенберг заявив, що вступ України в НАТО – це не питання компромісу з Росією. Це питання українців та країн Альянсу.
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.
- Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.