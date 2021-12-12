У Держдепі США розповіли, як Україна та Грузія можуть наблизитися до членства в НАТО

Ентоні Блінкен заявив, що Україна та Грузія можуть просунутись у питанні членства в НАТО. Однак, за його словами, для цього є умови.

Про це державний секретар Сполучених Штатів повідомив 12 грудня в інтерв'ю телеканалу NBC.

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Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство і відповідатимуть вимогам, це наблизить (вирішення питання, – 24 канал),

– сказав дипломат.

Ентоні Блінкен також додав, що США та європейські союзники вивчають, що НАТО може зробити, аби краще захистити себе в умовах напруженості навколо України.

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У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

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