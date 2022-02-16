Блінкен застеріг Путіна від "легітимізації" бойовиків на Донбасі

У США відреагували на нахабну ініціативу Думи Росії щодо визнання терористів на Донбасі. Там переконані: якщо Кремль схвалить її, то це означатиме повну відмову Росії від зобов'язань у мінських угодах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, що ці угоди окреслюють процес повної реінтеграції Донбасу. Мовиться про окуповану його частину, яку контролюють бойовики під керівництвом Росії з 2014 року.

Читайте також Це буде дурість, – Кучма не вірить, що Путін визнає проросійських бойовиків

Якщо резолюція Думи стане чинною, то це ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України. Це було б грубим порушенням міжнародного права,

– сказав Блінкен.

За його словами, такий можливий розвиток подій зробив би сумнівним заявлене зобов'язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення миру.

Блінкен запевнив, що цей сценарій вимагав би швидкої і твердої реакції з боку США. Цю реакцію повинні будуть координувати з союзниками та партнерами.

Що відомо про визнання бойовиків Росією

Держдума Росії 15 лютого ухвалила звернення до Путіна про визнання бойовиків на окупованих територіях Донбасу. Хочуть провести переговори з ватажками окупантів "для створення правової основи міждержавних відносин".

Незабаром у Кремлі сказали, що Путін "взяв до відома" це звернення. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підтверджував, що визнання так званих "республік" бойовиків означатиме вихід Росії з мінських домовленостей і що Кремлю ці наслідки відомі.

Коментував події і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вважає, що таке рішення перетворилось би на політичну катастрофу і стало б порушенням мінських домовленостей. А генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що це порушення мінських угод та міжнародного права.

Як Дума хоче легалізувати терористів: дивіться відео