Місія була успішною, – Блінкен заявив, що США досягнули головної мети в Афганістані

Ентоні Блінкен заявив, що військовим США вдалося досягнути своєї пріоритетної мети в Афганістані. Вона полягала у тому, щоб нейтралізувати загрозу терактів з боку бойовиків, винних у трагедії 11 вересня 2001 року.

За словами держсекретаря США, військові його країни увійшли на територію Афганістану, щоб покарати винних у теракті 11 вересня 2001 року. Їм вдалося це зробити.

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Ось факти: ми ввійшли в Афганістан 20 років тому, маючи на увазі одну-єдину місію, а саме розібратися з тими, хто напав на нас 11 вересня. І ця місія була успішною,

– наголосив Блінкен.

Байден не шкодує про своє рішення

Джо Байден навесні 2021 року ухвалив рішення вивести з Афганістану військових США. Відразу після цього активізувалася діяльність бойовиків "Талібану". Станом на 15 серпня вони оголосили, що контролюють усю територію країни.

Президент США заявив, що не шкодує про своє рішення. Байден переконаний: "ще 1 або 5 років військової присутності США не мали б значення, якщо афганські військові не можуть утримувати свою країну".