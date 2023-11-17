Блискавка вбила маму двох дітей на пляжі: моторошний момент потрапив на відео

У Колумбії блискавка вдарила прямо в 34-річну туристку, яка в цей час прогулювалася пляжем. Жінка загинула прямо на місці внаслідок зупинки серця та дихання.

За даними науковців, шанси бути вдареним блискавкою зовсім мізерні. Навіть у такому випадку 9 з 10 уражених жертв виживають.

Дивіться також Кадри ніби з фільмів жахів: в Ісландії евакуювали населення через загрозу виверження вулкана

Моторошний удар по людині

Громадянка Венесуели Фройланіс Майрет Рівас Роман стала жертвою удару блискавки під час свого сімейного відпочинку на пляжі у Колумбії. Очевидцям вдалося знати момент, на якому вогняна іскра, яка тягнеться з неба в напрямку 34-річної жінки.

Фройланіс загинула прямо на місці від серцево-дихальної зупинки. Турист, що проходив поруч, теж був уражений блискавкою, але зміг вижити.

Відомо, що жінка прибула на пляж Бокілья в Картахені, Колумбія, з членами сім’ї днем раніше. Фройланіс була матір'ю двох дітей – у неї залишилися син і донька, фото яких вона регулярно викладала у фейсбуці. Також вона володіла власною фірмою одягу.

34-річна матір двох дітей померла на місці / Jam Press

Шанс того, що в людину вдарить блискавка, становить один до одного мільйона – при цьому 90 відсотків людей виживає. Однак у Колумбії через її географічні умови кількість смертей більша. Внаслідок великої кількості гір і відкритих рівнин блискавка виникає частіше.

Момент удару блискавки до жінці на пляжі: дивіться відео (18+)

Блискавка вдарила в каное