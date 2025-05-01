Блискавка вдарила прямо у вікно багатоповерхівки на Оболоні: у мережі показали шокуюче відео

Вдень в четвер, 29 травня, в Києві почалася сильна гроза. Так, блискавка вдарила прямо у вікно багатоповерхового будинку.

Це сталося в Оболонському районі. Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Блискавка вдарила у вікно багатоповерхівки

Вдень 29 травня в Києві вирує негода. В першій половині дня в столиці почалася гроза та сильний дощ.

Так, під час грози блискавка вдарила прямо у вікно багатоповерхівки. Місцеві пабліки зазначають, що це сталося на Оболоні.

Момент влучання блискавки у багатоповерховий будинок у Києві потрапив на відео.

Блискавка влучила у багатоповерхівку в Києві: дивіться відео

Додамо, що в деяких районах Києва разом з дощем також пішов град. Через негоду на дорогах фіксують дуже погану видимість.

Крім цього, через сильну зливу на столичних вулицях місцями вже зафіксували підтоплення. Так, це ускладнює рух транспорту та пішоходів.