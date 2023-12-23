Блискуча робота ППО: увечері захисники неба збили над Дніпром 4 ворожі дрони

Російські окупанти увечері 23 грудня вкотре атакували Україну дронами. Захисники українського неба ефективно відпрацювали.

Новину повідомив Сергій Лисак – голова Дніпропетровської ОВА. Він подякував силам ППО за надійний захист неба.

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Ввечері сили ППО знищили 4 безпілотники. По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – на Синельниківщині,

– мовиться у повідомленні.

Важливо! Людям нагадують, що коли повідомляють про повітряну тривогу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій загрози. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, наголошують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну.

Окупанти вдарили по Херсону

Загарбники продовжують завдавати терористичні удари по території України. Російські окупанти увечері 23 грудня вкотре атакували Херсон. Окупанти навмисно вдарили по цивільній інфраструктурі. Сильні вибухи пролунали у низці частин міста. Повідомили, що спалахнуло декілька пожеж.

Окрім того, стався прорив на газових мережах. На жаль, є постраждалі. Наразі відомо про 5 людей. Їм надають усю необхідну допомогу.