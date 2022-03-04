Близько 150 контейнерів, – Галущенко про загрозу займання ядерного палива на ЗАЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що є ядерна небезпека на Запорізькій АЕС. Станцію обстрілюють російські військові.

Окрім шести енергоблоків, є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 150 контейнерів.

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Якщо ці варвари далі стрілятимуть по станції – влучення у ці контейнери означатиме ядерну катастрофу. Це може статися за цю годину чи хвилину,

– наголосив Галущенко.

Що відбувається на ЗАЕС

Окупанти, обстрілюючи Запорізьку АЕС, влучили в енергоблок. Загорілась одна з будівель учбово-тренувального комплексу.

Важливо те, що рятувальники не можуть почати гасити пожежу. Росіяни просто їх не пропускають.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче повторити Чорнобиль. Він закликав Європу втрутитись, бо може бути катастрофа.

Наразі працює один з шести енергоблоків АЕС. В. о гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека вже порушена.



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